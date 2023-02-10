「歌神」張學友2023年開春捎出好消息，日前網上盛傳他即將啟動全新巡演，對此，他除了澄清也透露好消息，表示：「可能大家在網上都有看過一些虛假的演唱會訊息，我想澄清一下，我並沒有一個叫甚麼xx之年的演唱會。」並說：「我是在準備演唱會，最有可能在未來半年發生，但演唱會名字就先保留不公佈，希望一切可以順利進行。」2023年一開始，歌神送上令人興奮的好消息，請各位樂迷敬請密切期待，蓄勢待發的張學友。

張學友有望今年啟動全新巡演。（環球提供）

不僅如此，張學友近日推出新歌〈日出時讓街燈安睡〉獨唱版，因他對這首歌情有獨鍾，除了重新錄製更拍攝新的MV呈現給大家。MV中他飾演一位古董店老闆，面對時代洪流的衝擊下陷入結業低潮，本打算結束營業就此放棄，但當看到外面的世界大家仍舊在自己崗位上努力工作，換個心態後發現，最應該放下的是「放棄」的念頭，希望能藉此與大家共勉。

他也分享重新演繹〈日出時讓街燈安睡〉獨唱版的心情，對於當中有強烈的心境變化深切體會：「我想這幾年大家都有心境上的變化，我也是其中之一。很想工作但又未能成事，我就用我自己的方法去堅持，就是每天『死唱爛唱』不斷練習，有時候會發現有些唱法的改變，或者有些小小進步，我就會很開心。」亦與大家分享他對歌曲中「放下」的看法，認為放下的意思不是放棄，「放下是讓自己有一段放鬆的時間，在某些情況下就當休息一下吧，因為休息是讓自己再充電，重新認識自己，重新準備自己，給自己時間去適應去面對」。

張學友有望今年啟動全新巡演。（環球提供）

拍攝MV到最後還發生小插曲，MV中導演有安排張學友騎單車的場面，學友對於騎單車是駕輕就熟，但在清晨的香港巷道中騎車還是頭一次。來回騎過幾趟後，導演突發奇想希望學友能敞開雙手，展現出歌詞中「鬆手不佔有方可擁有」，雖有難度但學友都想挑戰一下。練習幾次後，導演順利捕捉到鏡頭，但學友卻因路面不平整摔車跌倒，嚇到導演及所有在場工作人員。學友雖無大礙沒有受傷，但深深覺得自己年紀大了應該安份點，危險動作還是交給專業特技組吧！