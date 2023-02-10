氣候變遷因應法在今年初三讀通過，新增如碳盤查、碳費徵收等相關業務，但目前業管的環保署環管處僅有40餘名職員，環保署希望在立法院本會期通過「環境部組織法」從原本700餘名員額，提升為超過千名人力，並增設氣候變遷署、資源循環署、化學物質管理署、環境管理署及國家環境研究院，環保署署長張子敬指出，希望列為本會期的優先法案。

環保署綜合計畫處處長劉宗勇表示，因應氣候變遷、追求2050淨零排放、突顯空氣汙染防制，資源循環與化學物質管理等議題，希望從原本的汙染管制轉變為預防管理及擴大業務範疇，規劃環保署改制為環境部。

依環保署規劃，除了將成立4個署級的三級單位外，還會成立國家環境研究院，環境部業務司包括綜合規劃司、環境保護司、大氣環境司、水質保護司及監測資訊司，並新增如「非政府組織管理」、「逸散汙染源與施工機具空氣汙染管理」、「飲用水水質管理」、「廢水及汙水汙染源管理」及「環境資料」等業務。

張子敬說，氣候變遷因應法通過後，希望在本會期通過環境部組織法完成組織改造，也期待廢棄物清理法能夠早日完成修法。