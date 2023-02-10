新北三重警方在公園內逮到6名「阿公級賭客」，由於賭客平均年齡約70歲，有人因腳麻或怕逃跑閃到腰，因此看見警方索性不跑乖乖就逮。（警方提供）

新北市三重警分局昨（9）日經由友善通報網通報，指出三重碧華公園內有多人聚賭，員警喬裝成散步民眾埋伏蒐證，見時機成熟一舉查獲6名「阿公級賭客」，由於這群賭客平均年齡約70歲左右，因此看見警方雖然嚇壞，但礙於「腳麻」乾脆不跑，乖乖就逮，警方當場將6人全數帶回，訊後依法送辦。

根據警方了解，60歲的吳姓男子，選定公園牆邊，憑藉視野良好，可及早發現員警，方便隨時落跑，故放心的邀集5名年近70歲的友人舉辦俗稱「士九」的象棋賭博，賭金和賭具都大剌剌的擺在桌上和地上，賭客更是大聲吆喝，相當囂張。

員警當時喬裝便衣，趁機混入一旁運動休憩民眾裡埋伏蒐證，趁一行人玩得盡興，見時機成熟一擁而上，賭客們見到員警無不大驚失色，惟因都有一定的年紀，索性坐著不跑了，免得瞬間起身，腳麻跌倒腰閃到，員警當場查獲賭徒吳姓嫌犯等6人，查扣賭資新台幣4萬3,900元及象棋1副，全案依法移請地檢署偵辦。

三重分局長張國哲表示，將持續透過「社區警政再出發」警民合作模式，對於發現藏匿於社區、住宅及大樓內的可疑犯罪徵候，即時清查，斷絕不法份子，有效打擊犯罪。