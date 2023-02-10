香港女星張敏過去以電影《賭聖》中「綺夢」一角奠定性感女神地位，2017年她公開承認和「夫君」、小她10歲的導演、製作人師兄梵結婚，本月7日張敏過55歲生日，曬出慶生影片，可見丈夫陪在一旁，而她手上的大翡翠戒指讓人離不開眼睛。

張敏早年和前經紀人劉永輝分手，傳聞兩人是秘密離婚，對此她受訪否認，強調從來沒結過婚，多年網上瘋傳和張敏「睡在一起的老公」跟太太的視訊影片，片中男方要求電話那頭穿睡衣的太太出鏡，引來張敏粉絲抱不平，張敏則在2017年承認已經結婚，曬出與師兄梵的合影向粉絲拜年。

張敏當時寫著：「猴去雞來，敏兒同『夫君』給大家拜年，祝願所有的親朋安康幸福，吉祥如意，扎西德勒。」承認已有丈夫，張敏更難得親上火線強調，雖然自己年紀比老公大，「我想澄清沒有包養過他」。近日，張敏曬出慶生影片，可見她一身黑，站在藍白氣球布置的會場格外顯眼，師兄梵也難得曝光。

片中，張敏丈夫師兄梵穿白色帽T，戴著黑色鴨舌帽、黑框眼鏡，等妻子閉眼許願後，兩人便一起吹蠟燭，大秀恩愛，片中還配上輕鬆的音樂，張敏開心寫下：「感恩」，引來粉絲留言道賀。有別於林青霞、王祖賢明確表示已經無意願復出拍戲，4年前張敏受訪時鬆口會考慮復出，身為虔誠佛教徒的她說：「因為從佛教上來說，每一樣事業都做得好，才會變得完美」。