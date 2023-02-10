高山湖泊「七彩湖」位在花蓮縣萬榮鄉、南投縣信義鄉交接處，布農族視為「聖地」，不過近年體驗及見證七彩湖美景的人車相繼入山，林道間常常可見登山客丟棄垃圾、破壞山林之虞，花蓮林管處與族人赴七彩湖宣示生態保與決心，沿途竟然撿拾多達500公斤廢棄物，足足派兩台車才能運下山；至於未來如何規劃保護措施，林管處強調尊重族人決定，要共同守護傳統領域與生態保護。

林管處與布農族人宣誓保護生態決心，沿途清理登山客遺留的垃圾。（花蓮林管處提供／王志偉花蓮傳真）

七彩湖位在花蓮縣萬榮鄉，與南投縣信義鄉約近交界處，中央山脈中段主脊東側上，是布農族的發源地，七彩湖是族人的「聖地」，屬丹大野生動物重要棲息環境中心區域，擁有豐富及優美的生態環境，已劃入原住族布農族與太魯閣族人傳統領域範圍，七彩湖有著重要的歷史背景及相似生活文化及遷移歷史。

花蓮林管處與布農族人宣誓保護生態決心，沿途清理登山客遺留的垃圾。（花蓮林管處提供／王志偉花蓮傳真）

要前往七彩湖，可從花蓮的萬榮林道出發，路途遙遠，也可從信義鄉地利村前往，因路況與距離，多數從信義鄉進入，不過， 政府宣布山林開放，許多熱愛登山的民眾相繼湧入，體驗七彩湖高山美景，尤其南投端丹大林道開放車輛入山後，隨著登山人潮越來越多，七彩湖及丹大林道週邊遭隨意丟棄垃圾及登山器具廢棄物的情況加劇，嚴重衝擊自然環境及生態。

未來如何規劃保護措施「七彩湖」區域，林管處強調尊重族人決定，共同守護傳統領域與生態保護。（花蓮林管處提供／王志偉花蓮傳真）

花蓮林管處表示，為降低遊憩壓力破壞這塊原住民族重要土地，宣示與原住民族合作生態保育，8日與布農族、太魯閣族一行40多人抵達海拔2950公尺的七彩湖，撿拾清理約500公斤的廢棄物載運下山，數量相當驚人。

花蓮林管處長黃群策表示，一行人也針對七彩湖區域應如何推動保育行動交流意見與想法，族人表示不反對開放讓民眾參觀旅遊，但實際到現場發現遊憩壓力帶來的負面影響十分嚴重，希望公部門一同審慎思考是否應有所調整以及提出更積極的保護作為。

黃群策表示，自2019年起陸續與馬遠、萬榮的族人研商七彩湖應如何推動保育，族人一開始對林管處不信任，經過3年的陪伴、溝通，到能共同淨山、討論後續的保育措施，林管處支持與部落族人共同保護七彩湖的立場，至於未來是否依法規畫保護措施，也會尊重族人決定，樂觀看待與部落族人達成共識，共同推動七彩湖保護工作。