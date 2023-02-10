台北市長蔣萬安今天在臉書說，電影《露西》監製維吉妮貝松（Virginie Besson）等電影人昨天到訪市府，新作直接取名《周末在台北》（暫定），這也代表台北將再度登上國際影壇！（摘自蔣萬安臉書／楊亞璇台北傳真）

台北市長蔣萬安今天在臉書說，電影《露西》監製維吉妮貝松（Virginie Besson）等電影人昨天到訪市府，新作直接取名《周末在台北》（暫定），這也代表台北將再度登上國際影壇！（摘自蔣萬安臉書／楊亞璇台北傳真）

法國導演盧貝松（Luc Besson）曾於2013年拍攝《露西》來台取景，讓台北101、晶華酒店等地標登上國際商業電影院。台北市長蔣萬安今天在臉書說，電影《露西》監製維吉妮貝松（Virginie Besson）等電影人昨天到訪市府，新作直接取名《周末在台北》（暫定），這也代表台北將再度登上國際影壇！

蔣萬安指出，大家還記得嗎？2014年曾有一部風靡全球的電影—《露西》，掀起全球媒體對於台北的關注。當時法國知名導演盧貝松（Luc Besson）感受台灣民眾滿滿熱情，也承諾會再訪台灣拍攝作品。

蔣萬安說，如今十年之約兌現，電影《露西》監製維吉妮貝松（Virginie Besson）昨天偕同導演奧立維爾米加頓（Olivier Megaton），及編劇喬治黃（George HUANG）等電影人到訪市府，帶來以台北為藍圖的新劇本，預告全片主場景將在今年春季於台北拍攝，更令人振奮的是，新作直接取名《周末在台北》（暫定），這也代表台北將再度登上國際影壇！

蔣萬安透露，到時候市民再熟悉不過的街景，也會躍上大銀幕，從西門町、中山堂、北藝中心、關渡田園，到市中心的大巨蛋、台北流行音樂中心、台北市政府、市議會等，都將是拍攝的重要景點。

蔣萬安表示，昨天他一同前往市府頂樓天台勘景，並承諾給予劇組必要的協助。在籌備過程中，台北市政府和台北市電影委會，都會全力支持。

蔣萬安說，台灣影視產業超過九成集中在大台北地區，台北市是影視出產量最大的地方，對於昨天的見面機會，他誠摯感謝，也希望可以推動產業科技化與國際化，培養更多影視科技人才，邀請更多世界級的團隊來到台北，攜手開拓影視產業的未來。