彰化是葡萄重要產區，種植面積約1200公頃，占全台總面積2469公頃的49％，每年約產出6000噸廢棄葡萄藤枝條，立委陳素月指出，農業廢棄物處理量能不足，提出爭取有需求鄉鎮購置要價千萬元之大型樹枝破碎機，農委會允諾，由縣府盤點，送計畫書核定補助。

彰化農業廢棄物產量驚人，立委陳素月爭取鄉鎮購置千萬元破碎機。（陳素月服務處提供／吳敏菁彰化傳真）

每兩顆葡萄就有1顆來自彰化，彰化縣溪湖鎮、大村鄉等地，是重要產地，彰化縣政府統計，每年約產出6000公噸廢棄葡萄藤枝條；而苗圃種植面積，彰化同樣為全台之冠，集中於彰化縣田尾鄉、永靖鄉等地，每年產出之喬木、灌木等木質廢棄物數量，尚未精細統計，但研究估計2019年約產出2萬1099公噸，其中田尾鄉4251公噸，永靖鄉2308公噸。

副縣長林田富表示，萄藤或木竹材等農業廢棄物處理方式，過去主採藥焚燒，為了避免空汙，近年來彰化縣環保局推動使用木質分解液，讓其腐化，變成有機肥料；使用破碎、堆肥機具；並且2020年開始「抑制冬季濁水溪揚塵計畫」，由環保局設置葡萄藤暫置場與葡萄藤鋪置場，將葡萄藤運至大城鄉揚塵處多的濁水溪河川地鋪蓋。

彰化農業廢棄物產量驚人，立委陳素月爭取鄉鎮購置千萬元破碎機。（陳素月服務處提供／吳敏菁彰化傳真）

根據環保局統計，自2020年至2022年6月間，合計運用枯木144噸、葡萄藤460.5噸、花梗4噸等608.5噸農業廢棄物，改善4.21公頃的裸露地揚塵問題；中央部會農委會目前政策方向則是補助農友購置大、小型碎枝機與大小型樹枝粉碎機。

立委陳素月表示，三個去化方式立意良好，成效也佳，但與每年產出的6000噸葡萄藤、21099噸木質等農業廢棄物數量相較，還是不夠，農委會這幾年特別加強農業廢棄物的去化，但在地方，服務處屢屢接獲農友對葡萄藤、苗木等大型樹枝處理的陳情，所以邀集相關單位來考察。

這次考查，農委會副主委杜文珍、農糧署蘇茂祥副署長、彰化縣政府農業處、溪湖鎮公所、永靖鄉公所、田尾鄉公所等各級民意代表溝通討論，達成共識，由彰化縣政府盤點有需求之所有鄉鎮，計算處理量能並做好資源配置，送交計畫書至農委會，未來透過中央補助之千萬元大型樹枝破碎機，有效將農業廢棄物轉做資源，不管是再利用或堆肥，都能達到循環農業之效。