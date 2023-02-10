情人節快到了，許多介紹如何度過情人節的相關訊息紛紛出籠，但有人反應：「情人節最頭痛的不是沒景點，是沒對象！」嘉義縣文化觀光局在「慢遊嘉義」臉書中再推追愛成功「山海愛情線」，針對戀愛6階段（脫單→約會→求婚→結婚→蜜月→求子）分別推薦助攻景點，希望幫助單身旅客順利脫單。

嘉義縣長翁章梁說，嘉義縣有包山包海的美景、美食和文化，串成了一條「山海愛情線」。若能親身走過一趟，體驗山盟海誓，肯定能讓兩人的感情升溫。

阿里山的入口處有「逐鹿傳說梅花鹿園」，可以餵食小鹿，與鹿群親密互動；隨著阿里山公路一路向前，可以抵達番路鄉的觸口，觸口有一間「天長地久寶堂」，吸引許多男女前來向月下老人祈求姻緣，附近還有兩座80餘年的歷史吊橋，為了紀念天長節（日本天皇生日）和地久節（皇后生日）而命名「天長橋」和「地久橋」，相傳和喜愛的人攜手共遊兩座橋便能白頭偕老。

阿里山腳下的觸口「天長橋」和「地久橋」，相傳和喜愛的人攜手共遊兩座橋便能白頭偕老。(嘉義縣文化觀光局提供)

喜歡打卡拍照的旅客不能錯過以愛情為主題的「牛埔仔愛情大草原」和「大埔情人公園」，大型裝置藝術品讓旅客怎麼拍都好看；求婚可以到「瑞峰1314觀景台」（海拔1314）、「大風埕觀日峰」（海拔1420），站在諧音一生一世及一世愛你，在360度視野的茶園景緻中，與伴侶許下愛的誓言。

瑞峰1314觀景台在360度視野的茶園景緻中，與伴侶許下愛的誓言。(嘉義縣文化觀光局提供)

圖說:瑞峰1314觀景台在360度視野的茶園景緻中，與伴侶許下愛的誓言。(嘉義縣文化觀光局提供)

想要拍攝海外唯美婚紗照可以到「佐登妮絲城堡」取景，一萬五千坪大的歐風城堡有各種電影般的場景，包含藝術噴泉、巴洛克迴廊、宮廷花園、浪漫鐘塔、落羽松森木池；知名地標「高跟鞋教堂」不只拍婚紗還能辦婚禮，巨大的高跟鞋非常適合打卡拍照。

在布袋的「高跟鞋教堂」不只拍婚紗還能辦婚禮，巨大的高跟鞋非常適合打卡拍照。(嘉義縣文化觀光局提供)

嘉義縣文化觀光局長徐佩鈴指出，嘉義能規劃充滿美景的蜜月之旅，像是阿里山得恩亞納，景點彷彿日本合掌村；竹崎石棹琉璃光美不勝收；瑞里綠色隧道彷彿步入京都嵐山竹林隧道；在東石漁人碼頭與愛人在海邊欣賞落日美景，還能享用烤蚵吃到飽。

阿里山得恩亞納，景點彷彿日本合掌村(嘉義縣文化觀光局提供)

徐佩鈴進一步說明，假如夫妻想要求子，可以到朴子「配天宮」向樸仔媽求花，生兒求白花、生女求紅花，生小孩的彌月禮可選用在地飄香一甲子的「虎兒油飯」，歡迎全台想脫單、想幸福的人，情人節務必來嘉義旅行。