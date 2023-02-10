近期藥局反應，用於治療呼吸道疾病的抗生素「安蒙西林」爆出缺貨，藥局甚至得透過Line群組「以藥易藥」。食藥署說明，受到解封影響，抗生素的需求也增加，加上今年春節連假有10天，廠商停工才導致安蒙西林缺貨。春節後廠商已開工，但生產排程需要2～3周的時間，已先將庫存供應給醫療機構，食藥署要求保留一定比例給藥局，力拚2周內恢復正常供應。

食藥署藥品組科長楊博文表示，隨著各國解封，用於治療呼吸道疾病的抗生素「安蒙西林」需求量也增加。安蒙西林為處方藥，在國內共有8張許可證，2019年的年度用量為4800萬顆，疫情期間的2021年，年度用量則為3600萬顆，不過當時民眾仍在戴口罩。隨著防疫措施接近，食藥署去年底已請廠商增加產量，今年12月～1月期間，月供應量已增至1000～1200萬顆。

近期藥局爆出缺藥，甚至有藥師得和診所透過Line群組「以藥易藥」。對此，楊博文說明，這是因為今年春節有10天連假，廠商停止生產。該藥品為處方藥，一般民眾還是去醫療機構看診取藥，在春節以後，廠商已將大部分的藥品供應給醫療機構。

楊博文表示，藥品的生產排程需要2～3周，需要檢驗、化驗、包裝等，無法在1周內生產到位，加上連假以後，不只是呼吸道疾病，慢性疾病用藥的需求也很大，食藥署已向廠商倡議，請他們保留一定比例給藥局，力拚2周內恢復正常供應。

藥師公會全聯會副發言人王明媛表示，安蒙西林是抗生素，一定是在醫師監督之下，有需要才會開立，提醒民眾一定要使用完畢。這款藥目前雖然有供需失衡的問題，但仍有其他替代藥物可用，民眾不需要刻意囤積。