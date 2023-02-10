前台北市副市長黃珊珊今天下午到佛光山弔唁星雲大師，黃珊珊表示，星雲大師傳播佛法無屆，世界各地都有佛光山學校及道場，相信星雲大師的願望不管是世界各角落，包括兩岸，都應該是和平共生的繁榮。(林雅惠攝)

前台北市副市長黃珊珊今天下午到佛光山弔唁星雲大師，黃珊珊表示，星雲大師傳播佛法無屆，世界各地都有佛光山學校及道場，相信星雲大師的願望不管是世界各角落，包括兩岸，都應該是和平共生的繁榮。

黃珊珊今天下午到佛光山弔唁開山宗長星雲大師，由於大師生前常在兩岸間呼籲和平，黃珊珊被問及當下台灣及大陸處境急需和平，星雲大師有哪些作法值得推崇。

黃珊珊表示，星雲大師分布的佛法沒有分界線，尤其在大陸有非常多的信徒，對佛光山而言，不只是兩岸而是全球，世界各地都有佛光山學校及道場，佛法是沒有界線的，對於兩岸的關係，他相信大師是比我們任何人都關心，他的一生祈願就是平安、幸福、造福眾人，相信他的願望也是不管是世界各角落，包括兩岸，都應該是和平共生的繁榮。

黃珊珊說，之前他們在台北市活動，還有公益及防疫這幾年，星雲大師都交代協助地方政府，以及她擔任市議員時就有很多活動，受到星雲大師許多協助，因此今天特別來謝謝大師。