國家統計局的經濟統計主管Darren Morgan說，經濟在12月明顯萎縮，整體來說，10~12月的經濟沒有成長。

英國央行(BoE)在上周提出預測，英國將進入一場規模不大，但持續時間較長的衰退，從今年第一季開始，持續5個季度。

英國人的生活水準受到高通膨的衝擊，10月通膨高達11.1%，創近41年新高水準。而英國央行自2021年12月以來，連續提高利息，也給企業和家庭帶來更多影響。

英國第四季GDP為季增0%，年增0.4%。然而12月的GDP出現萎縮，為月減0.5%。