國家統計局的經濟統計主管Darren Morgan說，經濟在12月明顯萎縮，整體來說，10~12月的經濟沒有成長。
英國央行(BoE)在上周提出預測，英國將進入一場規模不大，但持續時間較長的衰退，從今年第一季開始，持續5個季度。
英國人的生活水準受到高通膨的衝擊，10月通膨高達11.1%，創近41年新高水準。而英國央行自2021年12月以來，連續提高利息，也給企業和家庭帶來更多影響。
英國第四季GDP為季增0%，年增0.4%。然而12月的GDP出現萎縮，為月減0.5%。
英國國家統計局(ONS)周五公布的初值數據顯示，2022年10~12月英國國內生產總值(GDP)沒有變化，符合分析師預期。此前經濟學家預測，第四季將為零成長。
國家統計局的經濟統計主管Darren Morgan說，經濟在12月明顯萎縮，整體來說，10~12月的經濟沒有成長。
英國央行(BoE)在上周提出預測，英國將進入一場規模不大，但持續時間較長的衰退，從今年第一季開始，持續5個季度。
英國人的生活水準受到高通膨的衝擊，10月通膨高達11.1%，創近41年新高水準。而英國央行自2021年12月以來，連續提高利息，也給企業和家庭帶來更多影響。
英國第四季GDP為季增0%，年增0.4%。然而12月的GDP出現萎縮，為月減0.5%。
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