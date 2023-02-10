半導體對車用電子零件至關重要，近幾年來微晶片或半導體等電腦零件供應中斷已經成為汽車製造業的夢靨，不只導致新車供應減少，也帶動新車、卡車和休旅車價格高漲。

格羅方德執行長Thomas Caulfield表示，透過與格羅方德直接結盟，通用汽車將確保穩定的晶片供應，並有助於控制成本，通用汽車將不必為了半導體製造而提高支付給零件供應商的採購價。

這項合作協議並不尋常，由通用汽車直接與一家公司簽約，並由該公司為通用的零件供應商提供製造服務。根據該協議，為通用製造零件的各電子元件廠將把半導體交給格羅方德製造。Caulfield表示，格羅方德有能力為各種不同的客戶製造任何設計的半導體。

格羅方德去年7月宣布將在其紐約州馬爾他鎮（Malta）總部附近擴建半導體生產線。該公司在美國還有其他的半導體生產基地，如佛蒙特州的Essex Junction，而在美國以外，格羅方德在德國和新加坡也設有半導體工廠。

去年夏天美國聯邦政府通過晶片法以鼓勵半導體公司在美國設廠生產晶片，進而減少對中國電腦組件的依賴。

這項合作協議也是通用減少車用晶片數量之整體計畫的一環。通用採購與供應鏈部門執行副總裁Doug Parks表示，與格羅方德簽定的供應協議，將有助於為關鍵技術在美國建立強大、強韌的供應鏈，同時有助於為我們的客戶提供新技術和功能。

兩家公司拒絕透露這項協議涉及多少資金或多少半導體，且除了稱其為「長期」協議之外，並未具體說明這項協議將維持多久。