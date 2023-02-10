漢來美食公布2023年1月自結合併營收5.81億元，較去年12月4.39億元成長達32.47％、較去年同期4.12億元成長達41.09％，大幅超越2020年1月4.79億元紀錄、改寫歷史新高，為兔年開春迎來好彩頭。

漢來美食表示，全台45家餐廳除夕至初五來客數逾12萬，創造2億元營收、年增達5成。集團旗下各品牌營收表現均亮眼，其中漢來海港除夕晚餐2輪全滿，單日營收達逾1600萬元，除夕至初五來客數及營收均年增逾6成。

漢來宴會廳圍爐宴除夕全開合計250桌、外帶團圓餐逾1000套，單日營收逾1300萬元，除夕至初五營收年增1倍。漢來名人坊全台分店除夕至初五營收逾2000萬元，年增逾12％，漢來上海湯包全台7店除夕至初五營收亦年增達逾7成。

展望後市，在年後2月企業春酒持續穩定訂席、情人節訂位踴躍及228連假商機，以及對全民普發6000元現金的樂觀期待，加上政府為強化台灣經濟韌性，今年目標達成600萬觀光人次來台，在各種政策推波助瀾下，業界普遍看好餐飲後續營運動能。

漢來美食將透過數位工具「來美食APP」推出更多品牌餐廳限時優惠及會員專屬活動，3月將推出「來美食APP加送6000元優惠大禮包專案」。旗下焰牛排館‧鐵板燒餐廳、糕餅小舖則分別推出情人節套餐優惠及草莓季時令甜點，爭取相關節慶商機。

漢來美食今年規畫以既有品牌拓點升級延伸營運廣度，以研發打造新品牌創造深度，並承租集團台北南港漢來大飯店1～5樓，預計將進駐7家餐廳，預計第四季開幕營運，今年至少新展據點將自7處起跳，為營運增添成長動能。

法人認為，漢來美食去年第四季營收表現優於預期，全年營收幾乎追平2019年37.75億元新高紀錄，本業營運可望較前年轉盈、營益率轉正。在既有據點業績提升、配合南港新據點開出挹注下，可望帶動今年營收維持雙位數成長，整體營運表現恢復疫前水準。