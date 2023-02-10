元月營收月減主因市場終端需求下修、客戶去化庫存。全球景氣低迷，則導致單月營收年同比下滑。
可成表示，過去兩年產能急速擴張，加上物流瓶頸、長短料問題導致供應鏈緊張。展望未來，總體經濟仍存在不確定性，短期內需求疲弱、庫存調整狀況恐將持續，惟市場普遍預期第二季起供應鏈庫存調整可望改善，下半年逐步復甦。公司當前要務，除積極爭取客戶拉料，亦持續調整生產節奏以降低呆料風險。面臨市場充斥各種不確定性，可成將持續提升中高階產品佔比，嚴控成本，以穩定獲利為現階段目標。
可成科技（2474）公佈一月營收，一月份集團合併營收為新台幣11.81億元，月減27.3%、年減58.4%。
元月營收月減主因市場終端需求下修、客戶去化庫存。全球景氣低迷，則導致單月營收年同比下滑。
可成表示，過去兩年產能急速擴張，加上物流瓶頸、長短料問題導致供應鏈緊張。展望未來，總體經濟仍存在不確定性，短期內需求疲弱、庫存調整狀況恐將持續，惟市場普遍預期第二季起供應鏈庫存調整可望改善，下半年逐步復甦。公司當前要務，除積極爭取客戶拉料，亦持續調整生產節奏以降低呆料風險。面臨市場充斥各種不確定性，可成將持續提升中高階產品佔比，嚴控成本，以穩定獲利為現階段目標。
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