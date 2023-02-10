時序剛過24節氣之始的立春，在春暖大地之時，燦坤做足準備，帶來全新一檔「春耕購物節」，多重優惠出擊挑戰市場最優價。活動自2月10日起至2月28日止，全館商品全面下殺8折起，指定品牌消費滿額還享最高回饋8%，另有期間限定「春暖花開券」大方送，現買現折。

惋惜上周沒有跟到一年一次的燦坤獨家Apple Day，本周燦坤再特別推出Apple迎新送舊換新機活動，強檔優惠主推2月10日-12日限時3天Apple迎新送舊折抵加碼回饋，指定iPhone 14 Plus限時下殺87折。

瞄準開學季3C商機，主打文書處理功能筆電限時68折起，現購指定款筆電就送M365一年版，搭舊換新方案最高可折抵1.48萬元。另外，三星全新旗艦機系列新上市，2月19日前Galaxy S23全系列預購獨家贈「鴻兔大燦包」，預購疊加最高回饋上看8萬。

政府2023家電節能補助下，買氣日增的一級節能空調/冰箱舊換新，指定款也現折1001元，再享政府補助最高5000元。