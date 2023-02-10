受MSCI明晟季度調整新增納入全球小型指數台股成分股激勵，八方雲集今（10）日股價開高2.52％後放量直攻漲停價240元，盤中漲停雖一度打開，12點10分後順利重返漲停至收盤，創上市以來新高價，成交量暴衝4.62倍至4251張，為2個月來大量。

八方雲集截至1月底集團總門市數共1323家，台灣4品牌共1250家，包括1004家八方雲集、201家梁社漢排骨、20家芳珍蔬食、25家丹堤咖啡。香港3品牌共71家，包括55家八方雲集、11家百芳池上便當、5家八方台式麵屋，美國則有2家八方雲集複合店。

展望2023年，八方雲集聚焦「芳珍蔬食」展店、目標展至40家，「梁社漢排骨」加強營運管理以提升門市業績，上半年暫不設展店目標。「八方雲集」台灣預期維持千家規模、完成所有門市改裝，並規畫淘汰績效後5％弱質門市、第二季導入新冷凍產品。

香港方面，八方雲集目標「百芳池上便當」新展5家，「梁社漢排骨」上半年開出首店，「八方雲集」及「八方台式麵屋」則維持既有規模。美國方面則規畫每季開出2家直營店、合計新展8家，除評估各類店型經營效益，並投資強化冷鏈管理。

由於原物料持續上漲及基本工資調漲，八方雲集考量門市營運成本，自13日起調漲部分產品價格，鍋貼及水餃4款每顆調漲0.3元、2款每顆調漲0.5元，平均漲幅約5％，結帳時遇非整數一律捨去尾數結帳，其餘逾7成產品全數維持原價。