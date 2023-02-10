汎德永業表示，1月份Porsche熱門休旅車Cayenne Coupe、Macan，BMW熱門房車1系列、2系列、3系列、4系列及熱門休旅車X3、X4大量到港交車，帶動銷售及交車熱潮，推升業績較上月大幅成長，整體營運受長假因素影響較為輕微，公司預計3月起工作天數漸回復正常，加上2023年式新車3月起將接連到港，將推升交車成長，帶動營運走揚。

汎德永業進一步表示，2月下旬大改款X1、純電運動休旅iX1新車將同步發表上市，預計第二季即可抵台交車，全新iX1為BMW目前最入門的電動車產品，也因其訂價、定位十分具市場競爭力，使iX1在預售階段就已受到市場熱烈迴響，預期待新車抵港後，銷售成績可望再向上提升。

汎德永業指出，預估今年台灣新車市場仍將持續火熱，台灣新車、電動車需求仍將增長，加上全球車用晶片缺貨潮可望逐漸緩解，手上累積的大量訂單有望在今年依排單順序交車，新車銷售動能無虞。而從目前預收單情況來看，BMW 2AT、3系列、4系列GranCoupe、X1、X3、X4、7系列等均呈現供不應求狀態，BMW電動車iX、i4、iX1、i7等買氣持續熱絡，目前新車累積待交訂單數也持續增加，待新車到港後即可開始正式交車貢獻營收。

而Porsche銷售表現也十分亮眼，預計2023年將延續過往強勁收單力道，其中全新Macan三款車型、熱門休旅車Cayenne Coupe及首款純電動車Taycan，在市場好評不斷下，買氣亦居高不下，目前新車都依排單順序陸續交車中，公司目前也積極與品牌總代理確認交車時程並爭取更多新車配額，以滿足市場對於豪華進口車的需求。