陳珮騏今天下午在臉書表「多年來已發生過太多次類似情況，本人其實有點不堪其擾示」。（摘自「陳珮騏打氣團」臉書／楊亞璇台北傳真）

台北市長蔣萬安昨天在臉書發文，誤將前台北市長柯文哲的老婆陳佩琪tag成女演員陳珮騏，事後刪除重新發文，仍引起網友熱議。陳珮騏今天下午在臉書表「多年來已發生過太多次類似情況，本人其實有點不堪其擾示」，此次事件其實已經不算「新聞」，真的沒啥好追啦！

陳珮騏說，該被誤tag粉專其實也不是本人粉專，是一個存在多年，去訊、檢舉多次也不肯改正的冒名粉絲頁，請務必認明有藍勾勾的才是本人經營。

陳珮騏解釋，另一個「陳珮騏打氣團看見真實看見珮騏」是她本人最早經營的第一個粉專，現已改為只經營動保的粉專，也因此才又有了現在大家常來的這有藍勾勾的第二個打氣團。

陳珮騏說，另外還有一個唯一由本人認證粉絲經營的支援粉專也只有「陳珮騏專屬騏士團」，「其他的都不是！都與我無關呦！」

陳珮騏無奈指出，已多次提醒，也清楚說明多次陳珮騏 不是陳佩琪。多年來已發生過太多次類似情況，本人其實有點不堪其擾，而此次事件其實已經不算「新聞」，真的沒啥好追啦！