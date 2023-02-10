台東縣榮獲Booking.com 2023年旅客評分卓越獎（Traveller Review Awards）第2名。（台東縣政府提供／蔡旻妤台東傳真）

台東縣榮獲Booking.com 2023年旅客評分卓越獎（Traveller Review Awards）第2名。（台東縣政府提供／蔡旻妤台東傳真）

台東縣榮獲Booking.com 2023年旅客評分卓越獎（Traveller Review Awards）第2名。（台東縣政府提供／蔡旻妤台東傳真）

Booking.com日前公布2023年「旅客評分卓越獎」（Traveller Review Awards），台東不僅入榜還榮獲全台第2名，台東縣長饒慶鈴歡迎全世界遊客及全國好朋友東漂來台東，體驗獨一無二的「慢活」態度，享受在台東的好山好水。

2023「旅客評分卓越獎」，是數位旅遊領導平台Booking.com根據全球超過 2.4億則旅客評論，橫跨全球220 個國家和地區的業者統計而出，台東以504間獲獎旅宿拿下全台第2，顯見台東的好客城市魅力和旅宿高品質。

饒慶鈴表示，台東好山好水好人情，又充滿所有人熱愛的天然、友善及健康元素，隨著慢經濟的推動，台東的慢生活及真、善、美魅力，體現在全球旅客的好口碑中，「上天給台東什麼，我們就順應自然，賣這些『什麼』，就是台東發展自然真實的經濟模式，也是專屬的生活態度。」

台東的真、善、美，創造了獨一無二的慢活城市，再將其轉化為「慢產品」，開拓願意購買的「嗜慢者」，創造良性的「慢循環」，為台東的產業及土地帶來永續，今年再度入榜「Booking.com旅客評分卓越獎」，就是最好的肯定。

縣府交觀處代理處長江慧卿說明，台東的慢經濟政策，強調台東的「真、善、美」，以真實自然的特色打造台東品牌，是專屬於台東的觀光模式，更備受國際肯定，像是台灣國際熱氣球嘉年華活動獲得「2022美國謬思設計大獎」最高榮譽鉑金獎榮耀，以及台東最美星空系列活動獲得「2022美國謬思設計大獎」金獎榮譽及「2022英國倫敦設計大獎」銀獎殊榮，不追求100萬人來1次，而是希望讓1萬人來100次的慢經濟旅遊型態，讓旅客願意一來再來，未來縣府將持續推出創新多元的旅遊活動，打造台東專屬的觀光品牌。