桃子（Momo）是一隻12歲的白掌長臂猿，2021年2月時，牠在沒有雄性伴侶的情況下突然分娩時，震驚了長崎九十九島動植物園森閃閃的工作人員，今天，動物園管理員認為他們已經解開了一隻長臂猿在籠子里獨自生活卻懷孕的謎題。

據《CNN》 10日報導時隔2年後的今天，在對牠的孩子進行了DNA測試後，動物園已經找出了孩子的父親是誰，甚至對長臂猿的交配方式有了一個理論，檢測結果顯示，父親是34歲的敏捷長臂猿伊藤（Itou），在桃子懷孕時，伊藤就在桃子旁邊的的圍欄裡。動物園10日（五）告訴CNN，園方認為桃子和伊藤是通過它們圍欄之間的鋼板上的一個直徑約為9公釐的小孔成功交配的。

動物園說，這只小猿猴現在重約2公斤，在桃子的關愛下「健康成長。」動物園副園長久野秀樹說：「這是一個出生在這個世界上的寶貴生命，我們將繼續好好照顧它，希望它能健康長壽。」

長臂猿是最小的猿類之一，但它們有響亮的歌聲，已經發展成一種複雜的語言，並能以每小時56公里的速度在樹枝間擺動。世界上約有幾十種長臂猿品種，原產於亞洲部分地區，從印度東北部到中國，一直到婆羅洲群島。長臂猿在野外的數量一直在減少，它們已被國際自然保護聯盟列為瀕危物種，因為它們的棲息地受到森林砍伐、採礦和道路建設等人類活動的威脅。