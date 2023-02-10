228連續假期即將到來，桃園市觀音區蓮花園休閒農業區發展協會推出特別企畫，26至27日連2天將舉辦「百人農遊體驗兔YOU」活動，透過五感體驗，規畫撿蓮藕、種睡蓮、焢窯等DIY行程，適合親子一同感受田園生活，紓解生活壓力，同時也邀請在地小農擺攤，共同推銷觀音農業特色。

觀音蓮花園休閒農業區發展協會表示，每年最大活動為蓮花季，為在活動間空窗期，持續推廣在地農業，不定期舉辦特色活動，打造觀音成為假日遊憩熱點，今年首次於228連假舉辦百人農事體驗DIY，2天各有不同活動。

近期觀音適逢蓮藕產季，協會說明，26日上午規畫「撿蓮藕＋1」體驗，親子同樂大放送，限12歲以下1人免費撿蓮藕，號召百人一起在犂好的荷田中賣力撿拾蓮藕，體驗蓮農日常，品嚐農村午餐，下午則有種植睡蓮DIY，特別邀請在地專家分享蓮藕生態、常用分株方式與養護技巧，遊客還可把睡蓮盆栽帶回家觀賞。

協會表示，27日全天安排焢窯活動，由於3月荷田就要春耕進水灌溉，要把握能在荷田焢窯的機會，遊客可自備野餐墊，將喜愛的食材放進去封窯，享受悠閒氣氛，焢窯中途也會安排遊客拿起鐵鍬入田挖蓮藕，適合家長帶孩子玩泥巴放電。

協會也邀請在地小農到場擺攤，以「綠色環保」為主題，可販售蔬菜、水果、農特產、盆栽花卉、文創、環保永續相關產品，讓在地農友一同推廣觀音農業特色。

協會提到，活動地點位於蓮花園遊客服務中心，需收取活動費用，有意參加的民眾可至「觀音區蓮花園休閒農業區」臉書專頁中的活動網址線上報名，目前報名情形相當踴躍，焢窯已額滿，其餘則還有約三分之二的名額，邀請民眾一起在假日來觀音度過悠閒農村時光。