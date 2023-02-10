上周沙烏地聯賽終於打進代表艾納斯首顆進球的C.羅納多（Cristiano Ronaldo），10日迎來轉隊之後首次大爆發，面對瓦赫達麥加單場轟下4球之多，完成足球場上罕見的「大四喜」，率領艾納斯以4比0完封對手，C羅也完成個人聯賽第500顆進球及61次帽子戲法。

力保聯賽龍頭的艾納斯遭遇壞消息，前役有進球表現的塔利斯卡（Talisca）因紅牌被禁賽，不過對手僅是處在降級邊緣的瓦赫達麥加，C羅本場也使出渾身解數證明身手，比賽第21分鐘接獲隊友禁區直塞，C羅起左腳打向遠角輕鬆得手，也是他在正式比賽的首顆運動戰進球（非12碼進球），幫助球隊先馳得點。20分鐘以後，38歲的C羅在右路賣老命加速甩開對手，這次則選擇攻向近角得手，上半場就完成梅開二度。

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Cristiano Ronaldo has now scored a hat trick in each of the last 14 years 👏 pic.twitter.com/DDnxng7NEj — ESPN UK (@ESPNUK) February 9, 2023

下半場剛開始不久，艾納斯獲得一次12碼機會，由C羅主罰順利命中，他的好友摩根（Piers Morgan）推特指出，這是C羅職業生涯第61場帽子戲法（含國家隊），《ESPN》則表示，C羅俱樂部生涯共計51次單場進帳3球以上，連續14年寫下帽子戲法紀錄。不過C羅的進球秀尚未結束，61分鐘他獲得一次單刀機會，雖然遭到門將成功封阻，不過隨後自己補射破門，拿下驚人的大四喜，這顆進球也是C羅俱樂部生涯第500顆進球。

Cristiano Ronaldo has scored four or more goals in a match for the eleventh time in his career 💪 pic.twitter.com/fVdeHpFKHE — B/R Football (@brfootball) February 9, 2023

據《B/R Football》推特，C羅生涯11次單場能攻進4球以上，前次完成是在2019年歐洲國家盃資格賽面對立陶宛所拿下，其中更是2度寫下單場5球紀錄。而這場勝利也讓艾納斯持續以淨勝球優勢位居龍頭，雖然與沙巴柏同為37分積分，但艾納斯有著少賽一場的優勢存在。