黑木耳是許多家常菜常出現的食材，吃起來不只Q彈清脆順口，營養價值也相當高，內科醫師傅裕翔表示，木耳除了口感好外，還有豐富的多醣體與膳食纖維，其中豐富的膳食纖維，除能改善便秘外，還可降低體內膽固醇、保護心血管，以預防腦中風，且可減緩血糖上升速度，有助控制血糖。

黑木耳被認為是血管的清道夫，傅裕翔在其臉書粉專表示，黑木耳有豐富的多醣體與膳食纖維，同時熱量相當低，可兼顧營養、健康與體態。他列舉黑木耳的4項好處，包括維護腸道健康、幫助減肥、降低膽固醇、保護心血管。

1. 維護腸道健康：黑木耳擁有豐富的膳食纖維，以水溶性纖維為主，能幫助腸胃蠕動和促進排便，改善便秘問題，達到腸道健康的效果。

2. 幫助減肥：因為水溶性纖維的吸水力強，不但能降低人的食量，還可以增加飽足感，達到減肥的效果。

3. 降低膽固醇：黑木耳的膳食纖維能降低體內的膽固醇，減緩血糖上升速度，也能保護心血管，預防動脈硬化、腦中風等問題。

4. 保護心血管：黑木耳含有多種抗凝血物質，可抑制血小板聚集於血管壁上，改善血液濃稠度，避免血栓，以此保護心血管。