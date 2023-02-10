台中市神岡區新庄里全長2公里的休憩園道，因軍方營區阻隔，無法進一步串聯潭雅神綠園道。立委楊瓊瓔10日邀請相關單位現勘，軍方原則同意市府依程序辦理撥（借）用土地，台中市府觀旅局將籌措300萬元經費，以串聯潭雅神綠園道及新庄休閒園道，預計年中進場施工，力拚9月完工。

觀光旅遊局9年前投入3250萬元，在新庄里鄰近大甲溪一帶興建全長2公里的休憩園道，北起和睦路，南接神清路，但因陸軍58砲指部及空軍第3聯隊營區阻隔，無法進一步串聯潭雅神綠園道。楊瓊瓔及市議員羅永珍今邀請國防部軍備局、陸軍58砲指部、空軍第3聯隊、觀旅局會勘，爭取長800公尺通道。

立委楊瓊瓔爭取神岡58砲指部與空軍第3機聯隊圍牆中間通道長800公尺，以利銜接串聯潭雅神綠園道及新庄休閒園道。（陳淑娥攝）

圳前里長陳木生及圳堵里長鄭秀燕指出，9年前新庄休閒園道完工啟用時，市府承諾未來要接潭雅神綠園道，但9年過去了，銜接到哪裡去了？很多民眾說，如果要騎到潭雅神綠園道，必須要繞道神清路，問題是神清路並未設有自行車道或人行步道，對於用路人真的很危險。

立委楊瓊瓔爭取神岡58砲指部與空軍第3機聯隊圍牆中間通道長800公尺，以利銜接串聯潭雅神綠園道及新庄休閒園道。（陳淑娥攝）

軍方表示，神岡陸軍58砲指部與空軍第3機聯隊圍牆中間留設通道屬營區外畸零地，目前未有運用計畫。觀旅局若要使用規畫銜接潭雅神綠園道及神岡新庄休閒園道，軍方原則同意依程序辦理撥（借）用供地方使用，地方若有急需，亦同意先行辦理借用。

羅永珍強調，對自行車友或快走的民眾而言，自行車道串聯非常重要，這樣長度的自行車道對愛騎車及快走的民眾來說，才是剛剛好，除休閒運動外，還會帶動地方觀光產業發展。

觀旅局觀光工程科長廖偉志指出，神岡新庄休閒園道全長約2公里，到了神清路因空軍第3聯隊營區圍牆阻隔中斷；建議利用神岡58砲指部與空軍第3機聯隊圍牆中間通道銜接潭雅神綠園道及新庄休閒園道，自行車道瓶頸可望完成最後一哩路，讓車友免去繞道之苦，也可避免人車搶道。觀旅局將儘速籌措經費，初估長度約800公尺、寬3公尺，工程經費約300萬元，預計年中進場施工，9月應可完工。

楊瓊瓔說，感謝軍方同意提供串聯自行車道用地，觀旅局籌措經費辦理，實現地方鄉親多年來的期待，縫合潭雅神綠園道與新庄休閒園道，提供完善自行車動線，免除車友繞道遠行之不便，使自行車動線更加順暢、合理、完善、安全及舒適，相信透過公共基礎設施機能的提升，將提供造訪民眾更佳的遊憩體驗，並帶動沿線地區觀光效益。