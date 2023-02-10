時裝設計師林國基日前變身一日導遊，帶領同門謝麗金、No Name（余荃斌）、劉丞、游書庭，暢遊他的故鄉雲林，一路吃吃喝喝逛「2023北港光影藝術節」、台灣最大的圓形球體裝置藝術「台西海螺」、傳承三百多年迎媽祖的文化地區「北港小鎮」，以及雲林縣第一座規模最大的可可產銷園區「土庫驛可可莊園」，豐富觀光行程，讓游書庭動起在當地斜槓開咖啡廳的念頭，林國基大讚，雲林真是觀光的好地方！沒來過就真的太可惜了！

一行人到了「2023北港光影藝術節」，被裡面豐富精采的裝置藝術、地景運用給震懾住，其中大家最感興趣的是，園區內竟然架設了一座旋轉木馬，謝麗金、No Name赤子心大起，一個箭步就上前體驗，謝麗金嚷著要挑一隻最高大的木馬，不料剛抬腳就被衣服卡住，她害羞吐了個舌頭，連忙改換另一個座位。眾人隨著音樂，在旋轉木馬上下起伏，彷彿回到童年時光。

林國基（中）和同門到北港朝天宮祈福。（艾迪昇傳播提供）

隨後到了北港朝天宮，周圍熱情店家紛紛邀請眾人試吃在地美味，No Name端詳著附近景色，越看越熟悉，拉著謝麗金問：「妳記不記得，我們有一年來這邊晚會表演，妳是主持人、我是歌手。」兩人一邊討論一邊回憶，才想起兩人早就來過朝天宮，只不過當時因工作未能盡興體會北港小鎮，兩人拉著劉丞、游書庭聊起當年趣事。

游書庭（右三）對巧克力莊園印象深刻，動念開咖啡館。（艾迪昇傳播提供）

最後，林國基帶著同門到了「土庫驛可可莊園」，品嘗最道地、台灣原生的巧克力，面對莊園優美景色，游書庭忍不住說：「如果可以，搞不好來雲林斜槓一下，開一間植物網美咖啡也是個不錯的人生規劃。」這次與朋友走訪雲林，林國基表示：「想帶朋友們認識我的老家，尤其是『北港』。」希望藉由這次旅程，能帶大家體驗這個宗教、節慶、美食的匯集地。