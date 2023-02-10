今年國內漢他病毒症候群首例！中部一名30多歲女性因眼窩痛、發燒、腹痛就醫，兩度就醫確診為漢他病毒感染，家中從事飼養白鼠工作，但全數採檢為陰性，排除為感染源。疾管署副署長羅一鈞表示，個案有一名同住家人去年曾確診和他病毒症候群，懷疑為家庭群聚。

疾病管制署公布今年首例漢他病毒症候群個案，為中部30多歲女性，1月15日起陸續出現眼窩痛、發燒、腹痛等症狀，1月16日至醫院就診，醫生開立退燒藥後返家休養，1月17日因症狀未改善，再次就醫並收治住院，檢查發現血小板偏低、肝指數偏高，經通報檢驗確診漢他病毒感染，目前狀況已穩定出院。

該案近期無旅遊史，主要活動地為工作地及住家周邊，工作時常接觸鼠類，且日常活動可能接觸野鼠排泄物。羅一鈞指出，家中從事飼養白鼠的工作，目前已針對家中白鼠採檢，結果皆為陰性；該案有一名同住家人曾在去年11月確診漢他病毒症候群，當時她被列為接觸者、採檢為陰性。

羅一鈞說明，由於個案住家附近也有菜園，可能接觸到鼠類排泄物，比較懷疑是環境中的共同感染源，目前定調為疑似家庭群聚。疾管署表示，該案相關接觸者共9人，其中2人發燒，7人無疑似症狀，衛生單位已啟動各項疫情調查，安排接觸者採檢送驗，前往個案住家周邊進行捕鼠作業釐清可能感染源，並進行民眾衛教等防治工作。

疾管署統計，國內去年累計5例漢他病毒症候群確診病例，個案居住地為台北市(2例)、新北市、高雄市、彰化市(各1例)。羅一鈞表示，去年首例發生在4月，今年確實有比往年早的現象，通常漢他病毒個案比較容易發生在鼠類繁殖旺盛的夏季和秋季，今天公布的個案懷疑是共同暴露感染來源，社區風險還有待評估。

疾管署表示，漢他病毒症候群為人畜共通傳染病，人類經由吸入或接觸遭帶有漢他病毒鼠類排泄物或分泌物(包括糞、尿、唾液)污染之飛揚的塵土、物體，或被帶有病毒的嚙齒類動物咬傷而感染，經由人與人接觸傳播的機會極低。

疾管署呼籲，落實「不讓鼠來、不讓鼠住、不讓鼠吃」是預防漢他病毒最有效的方法，民眾平時應留意環境中老鼠可能入侵的路徑，家中廚餘或動物飼料應妥善處理，並做好環境清理，尤其是倉庫、儲藏室等老鼠容易躲藏的空間；如發現鼠類排泄物，應先佩戴口罩、橡膠手套及打開門窗，並以稀釋漂白水(100cc市售漂白水＋1公升清水)潑灑於可能被污染的環境，待消毒作用30分鐘後再行清理。