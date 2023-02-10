可成表示，營收月減主因市場終端需求下修、客戶去化庫存；全球景氣低迷，則導致單月營收年同比下滑。

可成強調，過去兩年產能急速擴張，加上物流瓶頸、長短料問題導致供應鏈緊張。展望未來，總體經濟仍存在不確定性，短期內需求疲弱、庫存調整狀況恐將持續，惟市場普遍預期第二季起供應鏈庫存調整可望改善，下半年逐步復甦。公司當前要務，除積極爭取客戶拉料，亦持續調整生產節奏以降低呆料風險。面臨市場充斥各種不確定性，可成將持續提升中高階產品佔比，嚴控成本，以穩定獲利為現階段目標。