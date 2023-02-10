今年春節是台灣邊境解封後迎來的第一個重要年節，加上連續假期長、疫情流感化，帶動消費者外食意願，各類聚餐需求暢旺，餐飲業業績滿檔。

漢來美食全台45家餐廳除夕至初五來客數逾12萬，創造2億業績，較去年同期成長5成。其中漢來海港除夕晚餐兩輪全滿，創造單日營收逾1,600萬，除夕至初五來客數及業績較去年同期成長逾6成；漢來宴會廳圍爐宴除夕全開合計250桌、外帶團圓餐超過1,000套，單日營收逾1,300萬，除夕至初五業績較去年成長1倍。另外，漢來名人坊全台分店除夕至初五營收逾2,000萬，較去年成長超過12％，而漢來的小金雞—漢來上海湯包全台7店除夕至初五業績亦較去年同期成長逾7成，各品牌業績表現亮眼。

經濟部統計2022年全年餐飲業營業額年增率達18.9％，期待在疫情趨緩下，內需的民間消費能如經濟預測成為支撐主力。展望後市，今年2月在年後企業春酒持續穩定訂席、情人節訂位踴躍及228連假商機，以及對全民普發6,000元現金的樂觀期待，加上政府為強化台灣經濟韌性，針對觀光產業達成600萬觀光人次來台目標，各種政策推波助瀾下，業界普遍看好餐飲後續營運動能。漢來美食也將透過數位工具「來美食APP」推出更多品牌餐廳限時優惠及會員專屬活動，除了下載即享的百元立即折抵外，還有壽星生日禮總價值超過1,600元品牌優惠券，三月也呼應政府發6,000元現金活動同步推出「來美食APP加送6,000元優惠大禮包專案」，透過手機APP即可享有免費餐食兌換、現金折抵優惠等，在全台漢來美食餐廳都能使用。

漢來美食旗下焰牛排館‧鐵板燒餐廳配合即將到來的情人節，推出點用套餐即贈氣泡酒乙杯或咖啡梅酒氣泡飲活動。另外，糕餅小舖到二月底推出時令甜點「莓好時光—草莓季」，白草莓蛋糕、草莓芙蓮、草莓巧克力等8種甜點滿足甜點控的嘴。