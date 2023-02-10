運動鞋不只拚性能與舒適度，俐落搶眼外型也成為鞋迷考量之一。運動品牌ASICS亞瑟士正式發佈全新GEL-NIMBUS 25跑鞋，訴求柔軟、輕盈感外，藍橘配色也相當吸睛；PUMA則與NBA夏洛特黃蜂當家後衛LaMelo Ball共同推出簽名籃球鞋款，酷炫綠紫漸層色打造大膽視覺享受。

亞瑟士品牌大使林敬倫稱讚GEL-NIMBUS 25擁有200分的舒適度，4980元起。（亞瑟士提供）

亞瑟士推出全新世代的鞋款GEL-NIMBUS 25，搭載創新的內置式PureGEL亞瑟膠，比過去亞瑟膠科技材料重量減輕且柔軟度增加65％；中底搭載單層加厚FF BLAST＋ ECO環保中底材質，讓足底發泡增加近20％，更輕盈且回彈性更佳，同時後跟的延伸設計，減少內旋不足型跑者落地時雙腳向外偏移的狀況，強化穩定性，讓跑者每一步都更輕鬆流暢。

平時熱愛運動的形象大使林敬倫分享到GEL-NIMBUS 25擁有200分的舒適度，穿起來像枕頭一樣軟，外型也有很大的突破；今年於香川丸龜半馬破個人PB、達標世大運資格的ASICS長跑選手曾廷瑋，認為GEL-NIMBUS 25適合菁英選手於訓練時的長距離慢跑及恢復跑，它的「輕盈」與「柔軟」讓選手保持穩定表現，今年也持續備戰全運會，目標拿下3000m障礙賽三連霸；跑步教練哲睿則表示GEL-NIMBUS 25軟中帶點彈，是他穿過最軟、同時保有回彈力的跑鞋，舒適腳感與流暢度，打破他對於ASICS鞋款的印象。

PUMA Hoops團隊攜手人氣科幻動畫卡通Rick and Morty前往太空冒險，聯手翻玩推MB.02 Rick and Morty 聯名實戰籃球鞋款，延續「Climb Aboard」主題概念設計，在黃綠鞋身躍上粉紫鞋舌的超搶眼鴛鴦配色，散發濃厚怪奇氛圍。該鞋置入Nitro氮氣中底科技，締造「輕量」與「高緩衝」並存的兩大關鍵機能，搭配籃球鞋履專用橡膠耐磨大底帶來強勁抓地力，使用向Melo翅膀刺青致敬的羽毛胎面紋路，同步增加與地面磨擦的耐久性。

另外，鞋後跟內側特別加厚泡棉提升整體包覆，更在外側加入 TPU 裁片增加穩固性，為急煞急停的快速切入和定點跳投帶來優異防滑機能，鞋面採取編織網眼面料包覆同樣打造輕量特性，無縫結構更能提供足部安全支撐，同時兼具極佳透氣及舒適性。