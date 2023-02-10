許多人都有綁馬尾的經驗，俐落的造型更方便活動。不過有一名網友發現，近期路上的馬尾妹似乎少很多，好奇女生是不是已經不流行綁馬尾了，貼文一出，有鄉民認為原因還是「太難綁」，要綁得高且整齊得花不少時間，不過也有人直說，「冬天誰跟你綁馬尾，不會冷嗎？」

原PO在PTT女板以「綁馬尾是不是退流行了？」為題發文表示，笑稱自己是「馬尾控」，前幾年有女生似乎很流行綁馬尾，他走在街上常常都能看到漂亮的馬尾女孩，但近來卻越來越少看到綁馬尾的女生，因此他好奇發問：「不知道是不是我的錯覺，馬尾是不是退流行了呢？」

貼文曝光後，引發網友留言討論，「馬尾控+1」、「連國高中生都少得可憐」、「現在流行鯊魚夾」、「現在馬尾都是男生留，女生都短髮」、「比較正的都剪包柏頭了」、「馬尾綁得好看超加分的」。

也有人分析，女生不想綁馬尾的原因可能是太難整理，「因為漂亮的馬尾很難綁」、「馬尾要綁得高而且整齊、沒有散髮，超難」、「只是你身邊的人老了，越來越不想整理頭髮」、「我是長越大就越懶得綁頭髮了」、「騎車不方便戴安全帽」、「常常綁馬尾拉扯頭皮只會掉頭髮而已」。不過也有網友直說：「冬天誰要跟你綁馬尾，不會冷嗎？」