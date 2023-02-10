36歲南韓影帝劉亞仁，驚爆濫用麻醉劑異丙酚(俗稱牛奶針)，5日從美國返回韓後，被依違反「毒品管制法」傳喚調查，並遭限制出境，未料今(10日)尿檢結果出爐，牛奶針的反應呈陰性，但大麻反應竟是陽性，目前警方也對他涉嫌吸食大麻展開調查。

據《韓國日報》報導，首爾警察局提交國科所的劉亞仁的毒品檢體，經過詳細分析結果，發現他的尿液檢測結果，一般大麻反應是陽性，至於異丙酚則是陰性

而報導中訪問到一位毒品類專家，對方表示，大麻中主要的成分四氫大麻酚（THC），通常超過7至10天就會無法從尿液中檢測出來，所以能推測劉亞仁「近期有在吸食」，至於異丙酚則是過了3至4天就會代謝掉，無法從尿液中檢測出來。

雖然劉亞仁所屬經紀公司事發當下也立刻回應，會全力協助進行所有調查，但仍引起網友熱議，異丙酚俗稱「牛奶針」，是一種快速強效的全身麻醉劑，之前，「與神同行」男主角河正宇、女團Brown Eyed Girls成員孫佳人等人，就曾非法使用遭判處罰金。