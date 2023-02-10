「好奇讓心動如脫兔，夢境是我們最自由的地方！走進懷錶的時間裡，跟我們來場白日夢party～」承億酒店推出期間限定高空泳池下午茶，活動自2/9至2/19，以經典奇幻文學《愛麗絲夢遊仙境》為創意，搭配今年兔年時事話題，打造夢境般的夢幻下午茶。

承億酒店以《愛麗絲夢遊仙境》為靈感，打造夢幻下午茶。(承億酒店提供)

活動自2／9至2／19，入住酒店之房客可免費享用童話下午茶野餐籃。(承億酒店提供)

全台唯一的高空懸眺透明泳池位於承億酒店24樓，在泳池內可俯瞰高雄港灣大船入港，及亞洲新灣區南高雄商業核心地帶的瑰麗夜景。承億酒店特為這次為期11天的快閃活動，把全長50米泳池裡的水放乾並打造成高空野餐區，配上如夢似幻的浪漫布置，及期間限定下午茶野餐籃，不論是好友相約共度愜意時光，或是情人共譜浪漫回憶，跳進承億酒店高空野餐來場夢境般的特別體驗。

全長50米泳池裡的水放乾並打造成高空野餐區。(承億酒店提供)

承億酒店總經理戴淑玲表示：「情熱、創意、美學是承億集團的精神，這次快閃活動就是酒店創意的展現，誰說游泳池只能游泳，承億酒店便是要打破框架，為消費者製造許多驚奇跟驚喜，讓旅客來到酒店就像是經歷一場魔幻的夢遊」。

童話下午茶野餐籃一組雙人售價NT$1,360元，內含義大利冷麵沙拉雙人套餐，高雄在地烘焙品牌TST& Co. Bakery桂圓酒釀麵包與法國麵包，手工製「莓好時光」及「瘋味奶油」手工自製果醬，「妙妙微笑」堅果盒和義大利醃漬小番茄，每組野餐籃附「夢遊愛麗絲」及「紅心皇后冒脾汽」特調飲品。

承億酒店高空泳池夢境下午茶活動時間為2／9至2／19每天14：30－17：30，入住酒店之房客可免費享用童話下午茶野餐籃，非房客也可以透過酒店訂席中心，預約高空泳池夢境下午茶。快閃活動時間數量都非常有限，想要享受不一樣體驗的下午茶，動作可不能慢囉！