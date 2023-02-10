「台灣殷雄」陳偉殷日前網路節目《名人說生活》，接受主持人Sandy（吳姍儒）專訪，暢聊親子話題，讓人看見為人父身的另一面溫柔。回到日本打球後，陳偉殷開始學做菜，形容：「覺得兩個人是互補的，老婆喜歡料理準備的過程，我是喜歡煮的過程。」小孩嚐起來味道如何？他苦笑，不知道是不是有看到還是事先做功課，每次他（小兒子）說的第一名，一定都是媽媽煮的，就真的很厲害。

陳偉殷相當疼愛兒子。（CBOOK提供）

陳偉殷有機會接觸全職爸爸後，直言：「看見自己不足， 也學到了很多！」Sandy提問工作需要不斷換環境，孩子能適應嗎？他答，我工作的關係，第一年去巴爾的摩，再來邁阿密，後來又到日本，現在生活環境又大部分都在美國，大兒子有時候都會問我「爸爸，我們可以在這裡待久一點嗎？因為覺得跟這裡的朋友都蠻好的，就想要多待」。

但心裡知道這是沒辦法的事情，再過幾個月陳偉殷一家就要回加州，大兒子就會覺得說，那之後就可能是他要上的第8、第10所學校。陳偉殷顯得糾結，「每次一講到這裡，就會覺得心好痛，感覺是自己好像有點對不起他們也會一直去想，因為工作帶著他們這樣跑，不知道是對還是不對」。

今年陳偉殷因為動手術的關係，想讓孩子們跟著一起在美國讀書，也告訴孩子未來可能會計畫長期待在那邊，結果沒有想到哥哥第一反應是問他要不要退休，再告訴他其實還想去別的地方，一聽到就覺得好像反過來被安慰了。

孩子若想成為職業棒球員會支持嗎？他直言：「會，因為不管你是讀書、打球，或是以後上班做的任何事情，都會是很辛苦的，所以最主要是需要先認清自己要的，然後堅持住就可以了。」

Sandy好奇提問，長期在國外如何與老婆談戀愛？陳偉殷透露兩人都是遠距離、2003年12月交往，在一起不到兩個月就去日本春訓，第一年交往有回台灣一個月，但住在宿舍相處時間不多，長時間交往後有結婚共識，那年剛好2008打完奧運，準備打電話給岳父時很緊張、手一直抖，他自嘲，短短五分鐘的時間我已經汗如雨下，結果一講完，岳父就說，「還以為你要說什麼，等你這句話很久了。」突然我整個心就放下來了 。

陳偉殷感謝著老婆：「比較委屈一點，除了陪著我工作到處走，還需要照顧兩個小孩，她最常講的就是自己像住在一個男生宿舍裡。」感性表示，「從結婚到現在也十幾年了，這個家庭裡沒有你，真的不行。很謝謝你，除了帶小孩，還 有很多雜事都親力而為，也覺得你辛苦了。希望接下來跟彼此、跟小孩都能有更多的相 處時間，然後也能去達成你想環遊世界的夢想」。

他表示還欠老婆一個蜜月旅行 ，原來2011年宴客後計畫要度蜜月，後來因為春訓這件事情就一直被延期，拖到現在2個小孩都出來 了，還是沒去，他搞笑提議：「我們現在蠻常想的一件事情就是，等小孩子稍微長大之後，把他們放著我們就自己出去玩，或者是請舅舅（夏和熙）幫忙也可以」。