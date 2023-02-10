群聯1月合併營收為28.78億元，月減少28%、年減少46.89%。執行長潘健成說明，1月份由於農曆假期因素，工作天數少了三分之一，再加上農曆年前很多客戶對市場景氣採觀望態度，因此客戶拉貨相對保守。

潘健成接著補充，雖然目前市場供需狀況雜音很多，市場對於需求何時回溫也有很多不同的看法，但對群聯而言，領先的技術能力以及強大的客製化加值服務便是群聯最強而有力的營運基礎。而新年度開始，預計全球客戶將陸續透過系統規格升級來刺激市場需求，包含NAND儲存容量與速度的提升等，群聯也將主動積極協助全球客戶提供各種客製化的儲存產品，協助客戶提升產品的附加價值，而這也將是未來成長的動能之一。

潘健成最後強調，群聯將持續積極佈局未來的成長動能，包括與AMD跟Micron共同打造的PCIe 5.0生態鏈(Eco-system)，以及與全球最大的企業級儲存供應商Seagate合作的企業級PCIe 4.0 SSD X1系列等，都將正面挹注群聯未來營運成長。