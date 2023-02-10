嘉167縣道發生女學生騎電動自行車雙載，與自小客車發生衝撞，自小客車翻覆田裡。（讀者提供／廖素慧嘉縣傳真）

嘉167縣道發生女學生騎電動自行車雙載，與自小客車發生衝撞，自小客車翻覆田裡。（讀者提供／廖素慧嘉縣傳真）

嘉義縣太保市嘉167縣道今天下午2時30分許，有2名國中小女學生騎電動自行車雙載，與自小客車發生衝撞，2名女學生當場無生命跡象，自小客車撞擊路邊燈桿後衝入田裡翻覆，車內2名男子受傷，救護車將4人分別送醫急救中，肇事原因由警方調查釐清中。

根據送醫名單，年約16歲女、騎電動自行車、到院前死亡，送往長庚醫院；年約12歲女、到院前死亡，送往嘉義榮民醫院；年約50歲自小客車男駕駛，額頭撕裂傷及右膝疼痛，送嘉義基督教醫院；年約28歲自小客車男乘客右腳踝骨折，意識清楚，送長庚醫院。