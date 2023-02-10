63歲謝姓女士慢性咳嗽達5年，經3年未間斷治療仍無好轉，陸續咳出黃綠色的濃痰，索性放棄治療，近期突然暴瘦至44公斤，且常感到胸悶與呼吸困難，至烏日林新醫院求診發現罹患支氣管擴張症合併細菌感染，右下肺葉支氣管竟腫如爆漿香腸，幸經3個月治療順利恢復。

63歲謝姓女士慢性咳嗽達5年，近期突然暴瘦且常胸悶與呼吸困難，求診發現疑為支氣管擴張症合併細菌感染，幸經3個月治療順利恢復。（烏日林新醫院提供／潘虹恩台中傳真）

烏日林新醫院胸腔內科醫師許人文指出，支氣管擴張症是肺臟中支氣管因反覆性感染導致不正常且永久性的擴張，此症狀可以發生在任何年齡層，也有可能年輕時期就受到感染，但症狀數年後才出現，其中又以細菌感染最常見，其餘如病毒感染、肺結核等也都有可能造成。

許人文說，支氣管擴張症會有慢性咳嗽、胸痛及呼吸困難等症狀，甚至出現痰中帶血，病患又因呼吸道發炎，無法有效的清除濃痰，而導致支氣管膨大且鬆弛擴張；包括氣管分泌物的清除、感染控制以及適當的抗生素使用都是很重要的治療方式。

許人文表示，當時謝女士安排胸部X光檢查，發現右下肺有一些長條型與發散性的模糊陰影，右側肺門淋巴腺腫大，呼吸有明顯雜音，電腦斷層則顯示右下肺葉的支氣管，塞滿濃稠的痰液，導致細支氣管被撐大就如一根根爆漿的香腸般。

經口服抗生素與支氣管藥物治療加上免疫調節藥物，謝女士3個月後不再咳嗽與呼吸困難，影像中的支氣管也恢復通暢。許人文呼籲，民眾如果慢性咳嗽超過2周以上，應及早就醫，確定並尋找潛在病因，以避免疾病惡化，改善肺功能並提升生活品質。