蔡凡熙（右）在《黑的教育》被逼著幹壞事，在大街上狠潑春風油漆。（禾豐九路提供）

柯震東（左）首執導筒找來好友春風（右）客串演出，讚他很有「電影感」。（禾豐九路提供）

青春犯罪驚悚片《黑的教育》由柯震東首執導筒，3位鮮肉蔡凡熙、朱軒洋、宋柏緯詮釋交換祕密的高中畢業生，展開瘋狂又考驗人性的殘酷之夜。今（10）日發布正式海報和預告，兄弟比膽量反被追殺，三屁孩暗夜狂奔，刀光下友情見真章，淒厲慘叫混搭淚水、汗水及血水，引爆腎上腺素。「玖壹壹」團長春風客串演流氓，力挺導演卻在大街被油漆「教訓」，慘不忍睹的模樣，讓動手的蔡凡熙直呼「怕變成消波塊」。

最新預告中蔡凡熙手提油漆朝春風潑臉的超猛畫面，引爆網友熱議，談起被逼著幹壞事的橋段，蔡凡熙坦言超緊張，因為當天不僅要潑油漆還要加碼拿酒瓶砸頭，他拍攝前先去向春風拜碼頭，沒想到獲得對方阿莎力回應：「沒關係，你就放心潑！」還好正式拍攝一次成功，讓蔡凡熙鬆了一口氣，打趣笑說：「希望以後我去台中不要變成消波塊。」蔡凡熙今天也在IG限動中用濾鏡把自己變成消波塊，並大喊要導演柯震東負責，笑翻網友。而片中遭脫衣慘虐快要死掉的「韓吉」宋柏緯也跟春風有不少對手戲，他回憶：「春風哥光站在那邊就很有感覺！一上戲就有大流氓的感覺，我記得有場戲他要踹我一腳，喊卡後立刻跑過來關心我，非常會照顧人。」

導演柯震東表示會找春風除了2人的好交情，也是因為看過對方演出作品，覺得他很有「電影感」。春風在片中飾演黑道老大「興哥」戴立忍旗下的得意助手阿泰，替他掌管江湖事，戲份不多但相當搶鏡，柯震東說：「春風很能調整，我要他高興一點、兇一點，都能給出不一樣的表演。」不過春風即便被稱讚演得好，每次拍完還是會緊張私訊他：「導演，要真的OK耶！不要不好意思講喔！」就怕好友講的是場面話。

該片今也同步曝光正式海報，紅色血跡加上混亂的塗鴉刮痕，暗示三屁孩誤入黑道窟，不見血回不了家！本片未上映先傳佳報，闖進大阪亞洲電影節競賽單元，過往包括《刻在你心底的名字》、《血觀音》都曾入選，蔡凡熙將代表劇組赴日爭光，開心直呼：「超級興奮啊！第一個念頭就是我可以去大阪環球影城跟吃大阪燒了，很多年沒參加國際影展，有種重新出發的感覺。可惜無法跟導演和其他演員一起，我會幫他們把榮耀一起帶回來！」電影將於3月10日全台上映。