民進黨今開記者會質疑，新北市長侯友宜上任後成立的「好日子愛心大平台」，迄今已累積超過40億元的愛心資源，但未經議會監督、用途不明，對此，新北市社會局回應，每一筆捐贈和使用，依據捐款人指定項目，用在兒、少、婦、老、障、街友、災民、防疫等弱勢服務身上，同時每月公開徵信在社會局及好日子愛心大平台網站上，歡迎各界檢視。

社會局說明，新北市好日子愛心大平台的捐款及使用，是依據社會救助法44-1條規定，訂定「新北市政府社會救濟會報設置要點」，該會報設有委員會，共有17位委員，其中外部專家學者委員有13位，市府代表委員僅有4位，每年會召開二次委員會，包含各項捐贈、保管稽核、用途研議等，均由委員監督使用情形。

社會局指出，由於中央統籌分配稅款不公，以致新北市每人分配到的人均預算為6都最低，而新北市各類福利人口又高居全國第一，因此在2019年6月開辦新北市好日子愛心大平台，以私公協力方式，支持並補充弱勢服務之所需，截至去年底，合併捐物市值及捐款約40億元，受益者超過3660萬人次。

至於社工人力問題，新北市依據行政院強化社會安全網計畫補助地方政府社工專業人力規定，至去年12月底進用率已達中央要求；若以人數來計算，新北市在去年所進用的社工專業人員有590人，還為全國最多者。