近來氣溫乍暖還寒，正是心肌梗塞好發時節，新竹縣消防局豐田消防分隊10日上午出勤一起胸痛案件，救護人員到場發現是分隊防火宣導志工，以十二導程心電圖機監測後發現疑似心肌梗塞，經緊急送醫後直送心導管室，讓患者成功撿回一命。

豐田消防分隊10日上午8時許接獲報案，指稱有民眾胸痛求救，救護人員周奕君及邱冠銘到場後，發現患者坐在家門外椅子上直冒冷汗，表示肢體無力、胸口痛並延伸到肩膀，稍早也有嘔吐情形。周奕君一聽直覺不對勁，立刻以隨車的12導程心電圖機監測，果然10秒後就出現疑似心肌梗塞的警訊，上傳醫師指導群組後也收到肯定的回覆。周奕君先穩定患者情緒，接著協助患者坐上擔架床，給予適當氧氣後迅速送往中國醫藥大學新竹附設醫院救治。

中國醫藥大學急診室主任游俊豪指出，患者的心電圖在到院前已經傳給急診室醫師確認為心肌梗塞，並在救護車到達前啟動導管室，患者經手術後恢復良好。

游俊豪表示，心肌梗塞的下一步往往就是邁向死亡，必須和時間搶命，患者送達急診10分鐘內須完成診斷、30分鐘內施行心導管手術、90分鐘內打通阻塞的血管後，危機才宣告解除；若心肌梗塞超過8小時，就會因為心臟肌肉缺血，導致肌肉壞死或纖維化，造成心臟缺損不可逆的後果。

游俊豪解釋，心肌梗塞是供應心肌的血管受到阻塞所致，本案患者雖然沒有心臟病史但有高血壓，高血壓患者的血管管壁經常是硬化增厚，在血管變窄下就容易引發血栓形成，進而導致阻塞。游俊豪說，發生肌梗塞時最常出現的症狀是胸悶、胸痛、呼吸急促、肢體無力及冒冷汗，還有些人的疼痛會延伸到左肩或是背部，其中3高患者、有抽菸習慣、肥胖及有心臟疾病的家族史等都屬於高危險族群，如果出現胸悶現象、當感覺不適時，建議立即就醫。