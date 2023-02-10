十銓A501 CFast記憶卡搭載原廠3D TLC顆粒，具備3K次P/E Cycle耐用度，最大容量可達512GB，滿足大容量應用需求。產品經過嚴格溫度驗證，可耐-40度C~+85度C寬溫環境，確保產品在長時間運作及高溫嚴苛應用環境中 保持穩定效能。此外，卡片讀寫效能高達Read/Write:550/490 MB/s(512GB)，並支援DevSleep待機休眠模式，能夠大幅節省功耗，可滿足各式自動化情境使用，最新推出的CFast記憶卡亦符合工業產品特性，可提供客戶標準以及貼近客戶需求的高度客製化解決方案。

A501 CFast記憶卡控制器支援Global wear leveling以及TRIM指令，並 可因應客戶設備使用需求調整Firmware(韌體)，使得產品具備穩定耐用性。此外，客戶能使用專屬S.M.A.R.T. Tool輕易監測儲存設備的健康狀態和壽命，並運用寫入保護設定及ECC資料除錯功能，成為自動化設備中可靠的後盾。