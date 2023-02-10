泰豐表示，2021年受到美國反傾銷高關稅影響，致使以美國為主要市場銷貨從當年2月起急遽下降並出鉅額虧損，泰豐採取分散市場及擴展代工客戶措施來因應，但疫情拖延、海運費用嚴重超漲、原物料價格上揚、世界性高通膨等因素，泰豐生產成本提升，但終端客戶銷售不暢，甚至庫存爆倉而延緩下單。

該公司額業額從2020年57億元，衰退至2021年15.6億元及2022年16.2億元，製造成本中原材料費用每公斤增加10餘元，增幅高達20％以上，未來經營環境仍看不到改善跡象，因此決定暫停觀音廠生產。

產線停產將造成收入明顯下降，本籍員工加外籍有440多人，經停產決議後，公司還是維持正常營運，其次整個東南亞代工產線也需要研發技術人員，會留下這些人力，在此前提下，考量要留下多少人並提報勞工局。

泰豐指出，停產前將增備庫存，供應國內經銷及海外客戶需求；停產後生產線暫轉東南亞，尋找代工廠生產，避開反傾銷障礙，重回美國大胎市場，目前也已有明確進展。