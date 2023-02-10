彰化縣有591個村里，朝向每個村里都有1個社區關懷據點的目標邁進。10日在鹿港鎮永順社區發展協會，舉辦第331個關懷據點贈牌典禮，彰化縣長王惠美特別也帶來彰化生產的米粉、北斗油、彰化雞蛋、彰化豬肉，長輩們加菜。

彰化縣有591個村里，朝向每個村里都有1個社區關懷據點的目標邁進。10日在鹿港鎮永順社區發展協會，舉辦第331個關懷據點贈牌典禮。（吳敏菁攝）

彰化縣長王惠美表示，彰化縣人口老化速度相當快速，因此對於社區照顧關懷據點的設立非常重視，雖然鹿港鎮的人口老化程度相對於彰化縣而言較為緩慢，但是老年人口也達鹿港鎮的16.3％，如何把長輩照顧好，讓年輕人無後顧之憂，是縣府努力的重點，希望長輩能在地安老，在地得到最好的照顧，能有個地方，讓長輩走出門。在關懷據點可以唱歌、運動、上課，一起學習同歡樂，延緩長輩老化速度。

彰化縣有591個村里，朝向每個村里都有1個社區關懷據點的目標邁進。10日在鹿港鎮永順社區發展協會，舉辦第331個關懷據點贈牌典禮。（吳敏菁攝）

鹿港鎮長許志宏表示，永順社區發展協會成為鹿港第11個關懷據點，規畫許多腦力激盪的課程以及保健常識，學習後也能回家跟子女分享，實現活到老，學到老。應指出，社區關懷據點是個大家庭，長輩能夠在此交到許多好朋友，感謝志工投入，據點才能順利成立。永順社區發展協會理事長葉佳長也感謝縣長、鎮長，都成立據點的支持。

彰化縣政府社會處表示，針對還沒有成立關懷據點的村里，將積極輔導協助，希望長者都來社區關懷據點活到老學到老、共餐、運動。此外，縣府為推動老人社福，規畫長青學苑、獨居老人關懷訪視、緊急救援系統、假牙補助及敬老眼鏡專案，以及各式的長照服務，希望讓社區的長輩獲得更完善的照顧。

彰化縣有591個村里，朝向每個村里都有1個社區關懷據點的目標邁進。10日在鹿港鎮永順社區發展協會，舉辦第331個關懷據點贈牌典禮。（吳敏菁攝）

近來最讓長者有感的突破措施，就是考量長輩普遍具有就醫需求，擴充長青幸福卡功能，將就醫健保門診「基本部分負擔費用」納入長青幸福卡的補助範圍，減輕就醫時的經濟負擔。從去年11月起，只要到與縣府簽約的基層診所就醫，即可使用社福點數折抵50元基本部分負擔費用，讓長青幸福卡功能更多元、服務更升級。