泰嘉開發近年致力將建築藝術與居家生活美學結合，打造「泰嘉生活聚落」，並首度跨界美食，攜手台南人氣烘焙坊小丞事，在台南自家建案「水舞川」1樓，成立小丞事吐司建築室，預計2/17開幕。泰嘉開發董事長呂金發笑說，為了感謝已購客一直以來對泰嘉的支持，開幕當天至2月底，只要是泰嘉已購客都免費送1條吐司，一起來享受幸福「食」光。

泰嘉開發9日舉辦春酒，董事長呂金發與康康開場以一曲《鼓聲若響》嗨翻全場。(記者張雅雲攝)

泰嘉開發9日舉辦春酒，請來康康、張文綺助陣，現場氣氛熱鬧非凡。呂金發表示，泰嘉推案遍及台南、高雄，去年總銷36億元，過去5年合計達202億元，近年為了將建築藝術與居家美學做結合，開始打造「泰嘉生活聚落」，今年首度跨足美食界，希望以建築提升生活品質時，不忘用美食為生活添味。

呂金發說，他投入生活聚落和蓋房子的心態都一樣，既然做烘焙，就要做到最好，為了讓麵包能烘烤出獨特風味又要維持品質，他投資上千萬，從歐洲、日本買最新的設備，店裡還有全台唯一雙台日本武藏溶岩窯烤爐，採用富士山火山熔岩，能夠有最佳蓄熱保溫能力。

小丞事吐司建築室2/17開幕當天至2月底，泰嘉已購客送1條吐司及1罐抺醬。(泰嘉開發提供)

為了回饋泰嘉已購客，小丞事吐司建築室2/17開幕當天至2月底，泰嘉台南、高雄的已購戶，只要在線上官網下訂時提供居住建案、戶別、姓名，即可送1條吐司及1罐抺醬，加購吐司可以打5折，以3條為限；一般民眾買吐司除了到現場，線上官網也可以預約下單，都有吐司買2送1，限購2組的好康。(記者張雅雲/高雄報導)