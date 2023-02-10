分析師認為，公布過財報的日企對未來展望沒有不好，同時，最新季報也沒有很差。但日股中還是各自表態較多，大盤並沒有隨之起舞。周末假日後，下周要觀察的重點，就是美國元月消費者通膨指數。

日本排名第一，同時也是全球第三大半導體設備業者東京威力科創樂觀表示，2022財年獲利目標可望向上修正，同時，2023下半年預估開始復甦。截至3月底的本財年，獲利有機會上看5800億日圓，約44億美元超乎預期。另外，審視過各項營運計畫後也會繼續實施各種投資。因此，股價盤中一度大漲超過5%，創3個月以來最大盤中漲幅，最後收漲4.35%。

飆升約15%的神戶製鋼所表示，將派發創紀錄高的年度股息。同時，大日本印刷也大漲13.81%，因為要實施迄今最大規模的庫藏股計畫。

根據日本10日官方數據，當地上個月批發物價年增9.5%，雖較2022年12月10.5%要小一點，但在食品、鋼鐵以及化工等不同產品的高成本推升下，當地通貨膨脹壓力隨之增加。