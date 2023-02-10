國壽2022年底揭露健康策略藍圖，針對「健康促進」、「亞健康服務」、「高齡服務」及「外溢保單」四大面向要建構業界最完善健康計劃，今再宣布首創外溢ESG投資型保單「溢起愛變額萬能壽險」，結合國泰人壽App內的「FitBack健康計畫」，主打年輕小資族與三明治世代投保。

外溢保單特色是結合健康機制可折減保費，讓保險發揮由「事後補償」轉為「事前預防」的價值，國壽是市場上外溢保單保費收入第一的公司，目前已推出多達50款外溢保單，超過50萬保戶投保，保障範圍包括醫療、癌症、重大疾病、失智、長照險，去年底更推出業界首創結合會員等級、投保即享保費折減的外溢保單，有別於市面上常見的保單於投保後從事健走、健檢等指定行為隔年才能享有外溢回饋，國泰推出保戶可依「FitBack健康吧」會員等級，首年度即享有保費折減，晉升會員等級越高，保費折減比率越高。

國壽「溢起愛變額萬能壽險」保費每月最低2,000元起，讓小資族無痛入手壽險保障同時進入投資市場，有別於市場上保費進入門檻高的投資型壽險保單，並且結合國泰人壽App內的「FitBack健康吧」健康計畫會員機制，鼓勵會員積極保持健康生活，凡會員等級提升，保費還可再折減。