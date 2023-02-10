北市警消今（10）日中午12時許獲報一起死亡車禍，28歲從事業務的張姓女子騎機車行經民權西路、大龍街口時，意外先撞上路中分隔島，倒地後遭62歲陳男駕駛的砂石車輾過，張女全身多處骨折重傷，當場宣告不治。
現場事故畫面曝光，女騎士疑因要超車不慎撞上分隔島，倒地後不到３秒的時間便慘遭後方砂石車輾斃。
大同分局警方已調閱監視器，釐清詳細案發原因，陳姓砂石車駕駛也被帶往警局偵訊，全案依過失致死罪偵辦中。
北市警消今（10）日中午12時許獲報一起死亡車禍，28歲從事業務的張姓女子騎機車行經民權西路、大龍街口時，意外先撞上路中分隔島，倒地後遭62歲陳男駕駛的砂石車輾過，張女全身多處骨折重傷，當場宣告不治。
現場事故畫面曝光，女騎士疑因要超車不慎撞上分隔島，倒地後不到３秒的時間便慘遭後方砂石車輾斃。
大同分局警方已調閱監視器，釐清詳細案發原因，陳姓砂石車駕駛也被帶往警局偵訊，全案依過失致死罪偵辦中。
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