北市民權西路車禍，一名女騎士疑似因超車害自撞分隔島，倒地後被後方砂石車輾斃。（陳慧雯翻攝）
北市民權西路車禍，一名女騎士疑似因超車害自撞分隔島，倒地後被後方砂石車輾斃。（陳慧雯翻攝）
北市民權西路車禍，女子撞砂石車遭輾斃。（警方提供）
北市民權西路車禍，女子撞砂石車遭輾斃。（警方提供）

北市警消今（10）日中午12時許獲報一起死亡車禍，28歲從事業務的張姓女子騎機車行經民權西路、大龍街口時，意外先撞上路中分隔島，倒地後遭62歲陳男駕駛的砂石車輾過，張女全身多處骨折重傷，當場宣告不治。

現場事故畫面曝光，女騎士疑因要超車不慎撞上分隔島，倒地後不到３秒的時間便慘遭後方砂石車輾斃。

大同分局警方已調閱監視器，釐清詳細案發原因，陳姓砂石車駕駛也被帶往警局偵訊，全案依過失致死罪偵辦中。

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