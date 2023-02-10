租屋處能否養寵物端看房東與房客之間如何協調，沒想到國外竟傳出，房東向房客的金魚收租，除了一次性的200美元（約合新台幣6030元）費用之外，每個月還要再付15美元（約合新台幣452元）的租金，房客難以接受將過程PO在社群上，引起網友們熱烈討論。

一名美國女網友Nic在抖音拍片分享自身經驗，並拿出對帳單證明房東向她養的金魚收租，帳單上寫著允許飼養不具攻擊性的魚類，且除了需繳交一次的200美元費用，每個月還得15美元的租金。

影片吸引眾多網友留言，許多人痛批房東實在太過分，「貪婪的程度令人驚人」、「這間公寓的收費已經失控了」、「接下來就是植物租金了」、「他們會為了錢做出任何事。」

不過有網友認為，在房東負擔電費的前提下，如果魚缸有燈與過濾器，長期運轉下將是一筆開銷，且魚缸也有破裂造成損壞的風險，收取費用似乎還算合理。

有趣的是，該影片也吸引許多網友分享自己遇到的租屋經驗，有人曾因為養魚被收150美元，但魚一周後就死了，也有人說自己在小水箱養蝦，被房東試圖收取費用，甚至有網友透露，自己住的公寓，養寵物每月就必須多繳交40美元的費用。