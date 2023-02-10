中央流行疫情指揮中心指揮官王必勝今天造訪台南市政府，市長黃偉哲建議中央，應常態化規畫新冠肺炎的施打時程，因為未來接種制式化可能1年2至3次，就像流感疫苗1年1次一樣，方便民眾施打時不會混淆。王必勝認為，此一建議可行，中央將進一步研議。

黃偉哲轉述說，王必勝認為台南市的防疫工作做得不錯，確診及重症比例、死亡率6都最低，但中高齡的疫苗接種率卻比較低；王必勝還強調，為配合解封，疫苗的接種率要高，這從其他國家像日本、美國及新加坡都得到驗證，呼籲台南市要加油。

黃偉哲表示，隨著新冠肺炎症狀越來越輕、致命性越來越低，民眾就會放鬆，但對於高危險群，包括年老者或慢性病患者，新冠的威脅性還是很大，該打疫苗還是要出來打。

黃偉哲強調，台南市65歲以上長者的施打率，在6都及全國評比相對較低，台南市70歲以上還有1成連1劑疫苗都沒有施打，與全國相比相對較高。為鼓勵施打，市府已擬定4大新冠疫苗催打策略，包含「針對目標族群主動出擊」、「推動獎勵措施」、「人流聚集處設站施打」及「進駐職場提供接種服務」等。

此外，鑑於目前疫苗種類多樣且追加劑次不易辨識，市府也建議中央，可於就醫時提供疫苗接種相關提醒，以及設計長輩簡易辨識劑次等方法，中央、地方一起努力透過多重管道，提升疫苗的涵蓋率。