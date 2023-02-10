大陸偵察氣球入侵美國領空，後遭美國總統拜登（Joe Biden）下令擊落相關話題延燒，氣象局長鄭明典先前曾指台灣上空也出現過類似氣球，昨更在臉書上傳一張氣球疑似飛越總統府上空的照片。對此，國防部今天表示，該氣球並非出現在台灣本島，而是距離約40公里以外之外海。

鄭明典昨在臉書發文表示，「《紐約時報》用了這張照片，不說的話，應該沒人看得出甚麼！」他說明，這是2021年9月27日上午8點29分拍的照片，左下是司法院大樓，右下角是總統府，照片的中央有個小白點，那就是一個來源不明的「氣球」。

國防部今日表示，依所述日期之空域監控分析，媒體所謂探空氣球，並非出現在台灣本島，而是距離約40公里以外之外海。國防部對台海週邊空域狀況，均能持續掌握並適切應處。

國防部指出，維持台海和平穩定，是兩岸共同的責任，也是國際社會的期待。近期中國探空氣球已在全球引發爭議；共軍持續不斷的軍事活動，更無助於兩岸關係。呼籲中共當局應善盡責任，避免危害區域和平穩定。