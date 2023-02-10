另外美國務院指出，將針對中國間諜氣球，對中國軍方相關實體採取行動。並指出氣球製造商直接與中國軍方有關。

內地股市也明顯向下。中國一月工業產品出廠價格，跌幅高於預期，顯示刺激消費者物價的國內需求不夠強勁，不足以讓上游產業恢復活力。

周五香港恆生指數低開64點，並全日低走，收盤下跌433.94點或2.01%，為21190.42點。國企股(H股)跌2.56%，為7126.19點。

科技指數大跌4.58%，為4362.22點。阿里巴巴跌3.3%；阿里健康跌5.2%；騰訊跌3.1%；京東跌6.3%；商湯跌3.2%；快手跌5.7%。

中芯國際跌4.3%，報17.24港元。該公司公布上季淨利減少27.8%，並預計今年上半的產業周期仍會處在底部。

舜宇光學跌5.0%，報102.4港元；該公司稍早公布一月手機鏡頭出貨量大跌49.3%。

渣打銀行大漲4.2%，報68港元。周四的外電報導指出，中東最大的阿布達比第一銀行正在考慮，對渣打提出收購計畫。

汽車股跌4.6%。小鵬汽車、理想汽車和蔚來皆下跌在6%至8%之間。最新數據顯示，一月大陸汽車市場表現平淡，銷量年減35.5%。